Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

17.10.2022 12:10
Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi tespit etti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda H.S, A.P. ve N.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 114 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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