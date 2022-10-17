Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda H.S, A.P. ve N.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 114 gram skunk ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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