Yabancı öğrencilerin kentin turizm elçileri olduğunu ifade eden Temelci, zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde yabancı uyruklu öğrenciler tarihi alanları gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.