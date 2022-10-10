Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Önder İmam Hatipliler Derneği Kur'an kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, kursu ziyaret edip, dernek başkanı Mehmet Görçin'den

çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Yüce, öğrencilere hediyeler verdi.

KLÜ'de "Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı" etkinliği düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) "Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı" etkinliği yapıldı.

Kayalı Kampüsünde düzenlenen etkinlikte kulüp temsilcisi öğrenciler kurulan stantlarda yıl boyunca yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Etkinlikte Müzik Kulübü tarafından konser verildi.

Hukuk Fakültesi akademik kurul toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün başkanlığında fakülte binasındaki toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılında fakülte bünyesinde yürütülen proje, yayın ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Şengörür, eğitim öğretim konusunda çok iyi bir akademik kadroya sahip olduklarını söyledi.

Yakın bir zamanda Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin çok aranan ve istenen bir fakülte haline geleceğini ifade eden Şengörür, "Öğrenci odaklı bir üniversite olduğumuzun bilinciyle hareket ederek öğrencimizin gücünü üniversitemizin gücüne katmamız gerekiyor. Öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmeliyiz. Kariyer Merkezimizin sunduğu imkanlardan öğrencilerimizin faydalanması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantı öğretim üyelerinin görüş, istek ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.