Kırklareli haberleri: Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını söyledi.

Yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanılması gerektiğini ifade eden Ekici, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekici, 65 Yaş Üstü Profesyonel Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde mücadele eden huzurevi sakinlerinin antrenmanını izledi.

Antrenmanın ardından Vali Ekici, yaşlılar ile bir süre bocce oynadı.