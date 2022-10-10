KIRKLARELİ - "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" devam ediyor

10.10.2022 19:16

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı", Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı", Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında sürüyor.

Tatbikat kapsamında "Basın Günü" etkinliği yapıldı.

Tatbikat için ilk olarak askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı.

Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu.

Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tevfik Abaşlıoğlu'nun brifingiyle başlayan tatbikatta sefer emrine çağırılan 42 aracın askeriyeye girişleri sağlandı.

Daha sonra topçu ve hava taarruz eğitiminin verildiği yedek yükümlüler, poligonlarda tabanca ve piyade tüfeğiyle atış yaptı.

Ardından araç ve teçhizat sergisi gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği arazide meydana gelen patlamada bir askeri personel yaralandı. Yaralı personel gerekli mayın taramasının ardından bölgeden alındı. Arızalanan araç da bölgeden tahliye edildi.

Ardından bölgeye kurulan makas köprüsü ile askeri araçların geçişi sağlandı.

Tatbikat kapsamında yapılan taarruzla hedef güvenli şekilde ele geçirildi.

Gün sonunda askeri bando takımı konser verdi.

Albay Nuri Pamir Kışlası'ndaki uzman personel tarafından yükümlülere yeni ekipman, araç gereçler ile silahların tanıtıldığı ve bazı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tatbikat, 14 Ekim Cuma günü sona erecek.

Tatbikata, 12 kurum ve kuruluş destek sağlıyor.

YORUMLAR
500
Bursa genel: Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti Bursa genel: Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Kırklareli, Piyade, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 'Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı' devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement