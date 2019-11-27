Son Dakika Haberleri: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde 4 kurs açılacak
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Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde 4 kurs açılacak

6 saat önce

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kurslar açılacak.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde 4 kurs açılacak, System.String[]

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kurslar açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bekar, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş pasta yapımı, Fransızca, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile Rusça kursları açılacağını söyledi.

Yeni kurslar için kayıtların başladığını belirten Bekar, "Talepler doğrultusunda çeşitli alanlarda yeni kurslar da açılabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu kurslara katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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