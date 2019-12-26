Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor - Son Dakika

Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor

6 saat önce

Kırklareli İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.

Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor, System.String[]

Kırklareli İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.

Vali Osman Bilgin, kütüphane inşaatında incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgin, konuşmasında, yeni kütüphane inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

3 bin 769 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanenin 4 katlı olduğunu ifade eden Bilgin, çok yönlü kullanıma ve modern yapısıyla Kırklareli'ne yakışır yeni bir kütüphane olacağını söyledi.

Birçok alanda kente hizmet edecek kapasiteye sahip olacağını aktaran Bilgin, kütüphane inşaatının 9 milyon 455 bin liraya mal olduğunu kaydetti.

Kente hayırlı olması temennisinde bulunan Bilgin, "Çok yönlü kullanıma ve modern yapısıyla Kırklareli halkının hizmetine sunacağımız, Kırklareli İl Halk Kütüphanemizde okuma alanı, kafe ve servis alanı, oyun kulübü, revir, çocuk bakım alanı, 17 bireysel çalışma ve okuma alanı, kitap bölümü, 2 grup çalışma alanı, kent kitaplığı, 2 büyük okuma alanı, 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel-işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon, sahne ve hazırlık alanları olacak. Kırklareli halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
17:36 Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, cadde ve sokakları inceledi - Son Dakika
17:35 Trump: "Türkiye, İdlib'deki ölümleri önlemek için çok çalışıyor" - Son Dakika
17:35 Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı - Son Dakika
17:34 Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı - Son Dakika
17:31 Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]