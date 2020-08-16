Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor - Son Dakika

Kırklareli İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak, yeni kütüphane inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

İnşaatın kısa sürede tamamlanacağını aktaran Sıcak, birçok alanda kente hizmet edecek kapasiteye sahip olacağını söyledi.

Kırklareli'ne yakışır bir kütüphane yapıldığını vurgulayan Sıcak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kırklareli İl Halk Kütüphanemizde okuma alanı, kafe ve servis alanı, oyun kulübü, revir, çocuk bakım alanı, 17 bireysel çalışma ve okuma alanı, kitap bölümü, 2 grup çalışma alanı, kent kitaplığı, 2 büyük okuma alanı, 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel-işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon, sahne ve hazırlık alanları olacak. 3 bin 769 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane 4 katlı yapılıyor. Kırklareli'ne hayırlı olmasını diliyorum. En kısa sürede yeni binamızda hizmet vereceğiz."