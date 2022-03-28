KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor - Son Dakika
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KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

28.03.2022 10:39

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor - Son Dakika


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