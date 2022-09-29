Olası afetlere karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Ekici, artık her bireyin afetlerle yaşamayı en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Alpullu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde olası afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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