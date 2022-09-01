Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi - Son Dakika
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Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi

01.09.2022 21:25
Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadele çerçevesinde ayçiçeği tarlasından 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadele çerçevesinde ayçiçeği tarlasından 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde

arama ve tarama faaliyeti esnasında Babaeski ilçesi Nadırlı Köyü bölgesinde C.Ö. (50) isimli şahsa ait 8 dönümlük ayçiçeği ekili tarla içerisinde toplam 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, tespit edilen kenevir bitkileri sürdürülmek suretiyle imha edilecek. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırklareli, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi - Son Dakika
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