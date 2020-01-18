Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci dönem toplantısı yapıldı.



Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Şeker Depoları Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte geçen yıl 34 kamu kurum ve kuruluşunca 554 proje uygulandığını söyledi.



Bu yıl proje sayısı ve niteliklerinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Bilgin, tüm kurumların vatandaşlara hizmet noktasında büyük özveri ile çalıştığını kaydetti.

"Kırklareli Okuyor" projesi hakkında bilgi veren Bilgin, her fırsatta kitap okunması gerektiğini belirtti.

Bilgin, tarihi gar binasının restore edilerek Kültür Evi olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.