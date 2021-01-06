Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor

06.01.2021 11:11
Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor, System.String[]

İl genelinde son model teknolojik iş makineleri ile çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, araç filosuna son model 1 adet araç daha kazandırdı.

İl genelinde son model teknolojik iş makineleri ile çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, araç filosuna son model 1 adet araç daha kazandırdı.

Kırklareli İl Özel İdaresi, araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Araç parkuruna kazandırılan araçlarla köylere daha iyi hizmet verileceğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, "Kırklareli'mizin köylerine daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. İl Özel İdaremiz bütçesinden aldığımız damperli kamyon 14 metreküp kapasiteli, 235 Kwatt motor gücünde sahip otomatik vites. Damperli kamyonumuz Kırklareli'mizin köylerine hayırlı olsun" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor
Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika


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