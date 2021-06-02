Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı.
Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kademeli normalleşme süreci nedeniyle il genelinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.
Bilgin, vakaların düşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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