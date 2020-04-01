Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu - Son Dakika

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Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu
6 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önceden de aynı hastalığa yakalandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtilen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önceden de aynı hastalığa yakalandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtilen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu. Sağlık personeli olan ilk hasta tedavisinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
Korona virüs hastalığına yakalanan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tedavi olduğu Kırklareli Devlet Hastanesinden bugün taburcu oldu. Cerit'in yanı sıra ildeki ilk vaka olan UMKE personeli de taburcu oldu. UMKE personeli arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:44 Kaynak: İHA
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