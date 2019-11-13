Son Dakika Haberleri: Kırklareli ile Bulgaristan Burgas Free üniversiteleri, işbirliği protokolü imzaladı
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Kırklareli ile Bulgaristan Burgas Free üniversiteleri, işbirliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Burgas Free Üniversitesi arasında, "İkili İşbirliği Anlaşması" protokolü imzalandı.

Kırklareli ile Bulgaristan Burgas Free üniversiteleri, işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Burgas Free Üniversitesi arasında, "İkili İşbirliği Anlaşması" protokolü imzalandı.

KLÜ Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Burgas Free Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galya Hristozova katıldı.

Şengörür, konuşmasında, Bulgaristan'ın Burgas Free Üniversitesi ile 2013 yılından bu yana işbirliği halinde olduklarını söyledi. Protokol ile işletme ve iktisat bölümlerini kapsayan Erasmus anlaşmasının da sağlandığını anlatan Şengörür, şöyle konuştu:

"Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye ülke. Kırklareli'ne olan yakınlığını avantaja çevirmek istiyoruz. Bu anlaşmanın bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha da ileri bir aşamaya getiririz ve bu yakınlığı avantaja çeviririz. Hukuk fakülteleri ve sosyal bilimleri ile ciddi yol alırız. Öğrencilerimizin Avrupa Birliği diploması alması için birtakım çalışmalarda bulunacağız."

Burgas Free Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristozova da Kırklareli Üniversitesi ile gelecekle ilgili güzel bir perspektif çizebileceklerini ifade etti.

Lisans programlarının müfredatına bakarak eşleştirme ile işe başlayabileceklerini vurgulayan Hristozova, şunları kaydetti:

"Lisans programlarında ortak dersler varsa bu dersler bizim hocalarımız tarafından verilebilir. Dersler İngilizce yapılabilir. Öğrenciler bu şekilde sadece derslere bizzat katılmayacaklardır, uzaktan eğitimle bu programlar yürütülebilir. Ekonomi ve teknik branşlarla ilgili böyle bir çalışma yapılabilir."

Konuşmaların ardından Şengörür ve Hristozova tarafından protokol imzalandı.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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