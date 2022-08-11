Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı - Son Dakika
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı

11.08.2022 15:11
Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavrusu saldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavru su saldı.

Jandarma ekipleri, Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Pınarhisar ilçesinde Kurudere ile Çayırdere göletlerinde balık salımı faaliyetinde bulundu.

Jandarma ekipleri 30 bin balık yavrusunu gölete bıraktı.

Proje kapsamında il genelinde 26 gölet ve baraja 1 milyon 335 sazan balığı yavrusu salınmasının planlandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı - Son Dakika
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