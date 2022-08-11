Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavru su saldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı - Son Dakika

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