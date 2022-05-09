Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti

09.05.2022 09:15
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla başlatılan "manevi evlat uygulaması" kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ve personeli 22 şehit annesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Özmen ve görevli personel şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Uygulama ile şehit annelerinin sık sık ziyaret edileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

Osman Bilgin, Kırklareli, Jandarma, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı alınan zaferin yıldönümünde çocuklara asker, tank, uçak kostümü giydirdi! Görüntüler büyük tepki çekti
09:01 Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda: Üreticiler tüketimin düşmesinden endişeli
08:53 İşte İstanbul'un mülteci haritası: Hangi ilçede kimler yaşıyor, hangi ülkelerden geldiler?
08:49 Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi
08:48 Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
08:41 9 Mayıs'ta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel kur fiyatları
08:31 Bugün Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği gün: Putin Kızıl Meydan'da ne mesajı verecek? Herkesin gözü "kıyamet uçaklı" Zafer Bayramı kutlamalarında
08:24 Antalya'da ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: "Katil oldum" diye gözyaşlarına boğuldu
08:22 Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı: Ruslar Zafer Bayramı'nda saldıracak korkusuyla, Ukrayna'da hava savunma sistemi aktifleştirildi
08:21 9 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 09:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement