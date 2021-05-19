Kırklareli Jandarma Komutanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip - Son Dakika

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırlandı.
Yaklaşık 3 günde hazırlanan klipte kente ait doğal güzellikler, jandarma araçları ve personele ait görsellere yer verildi.
Gençlik Marşı ile hazırlanan klip 2 dakika 30 saniye sürüyor.
Tüm vatandaşların bayramının kutlandığı klip, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Kaynak: AA
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