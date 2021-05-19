KIRKLARELİ - Jandarmadan kaçan minibüs yıkama istasyonundaki araca çarptı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma kontrolünden kaçan minibüslerin sürücüleri kaza yapmaları sonrası yaya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesi girişinde, yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılara taşımacılık yaptıkları ihbar edilen 2 minibüsü beklemeye başladı.

Minibüs sürücüleri jandarmanın kontrol noktasında "dur" ikazına rağmen durmadı.

Kaçarken minibüslerden biri önce jandarma aracına ardından da bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümündeki otomobile çarptı.

Kazaya karışan minibüs ve diğer minibüsle bir süre daha kaçan sürücüler araçlarını durdurup yaya kaçmaya başladı. Ekiplerin yakaladığı sürücüler gözaltına alındı.

Tanıklar anlattı

Otomobilini yıkarken olaya tanıklık eden Erkan Hızır, AA muhabirine minibüsün çok süratli olduğunu ve bir anda otomobiline çarptığını söyledi.

Çok korktuğunu ifade eden Hızır, ne olduğunu anlayamadığını ifade etti.

Akaryakıt görevlisi Yağız Karagöz ise minibüsün geldiğini gördüklerinde çok korktuğunu ve hemen güvenli bir yere sığındıklarını kaydetti.