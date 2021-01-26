Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı - Son Dakika

Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı

26.01.2021 22:53

Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı Kırklareli'nde sağanak olumsuz etkiledi Kar yağışı beklenen Kırklareli'nde yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı

Kırklareli'nde sağanak olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ - Kar yağışı beklenen Kırklareli'nde yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak etkisini sürdürürken yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birikintileri önlemek amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için akşam saatlerinde kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı
Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı
Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı
Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı

Kırklareli, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı - Son Dakika


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