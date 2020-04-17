Kırklareli Kofçaz'da karantina devam ediyor, ilçeye giriş-çıkış polis kontrolünde - Son Dakika

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Kırklareli Kofçaz'da karantina devam ediyor, ilçeye giriş-çıkış polis kontrolünde
6 saat önce
Kırklareli Kofçaz'da karantina devam ediyor, ilçeye giriş-çıkış polis kontrolünde (Havadan görüntülerle)
Kırklareli Kofçaz'da karantina devam ediyor, ilçeye giriş-çıkış polis kontrolünde (Havadan görüntülerle)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:37 Kaynak: DHA
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