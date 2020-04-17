KIRKLARELİ Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki kadın alkışlar taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRKLARELİ Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki kadın alkışlar taburcu oldu - Son Dakika

KIRKLARELİ Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki kadın alkışlar taburcu oldu

6 saat önce

Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki kadın alkışlar taburcu olduKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Cevriye Güre(82), hastane personellerinin alkışları arasında taburcu olurken, eşi Bilal Güre(82)?nin ise koronavirüs tedavisi devam ediyor.

Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki kadın alkışlar taburcu oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Cevriye Güre(82), hastane personellerinin alkışları arasında taburcu olurken, eşi Bilal Güre(82)?nin ise koronavirüs tedavisi devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde eşi ile birlikte yaşayan Cevriye Güre, koronavirüs hastalığının belirtilerini göstermesi üzerine 7 Nisan Salı günü Lüleburgaz'da bulunan özel bir hastaneye getirilerek yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Cevriye Güre'nin eşi Bilal Güre'de hastalık belirtilerini göstermesinin ardından 3 gün önce hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Cevriye Güre'ye yapılan son test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından, hastane personeli ve hastane Başhekim Dr. Abdullah Çiftçi tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİNİ ANLATTI

Taburcu olan Cevriye Güre, ?Sırtım ağrımaya başladı. Öksürmeye başladım, terledim, nefesim daraldı. Öleceğim diye çok korktum. Şimdi iyiyim çok şükür Allah'a. Uykumu uyuyorum rahat bir şekilde. Eşim Bilal Güre'de hasta oldu benden sonra. Halsiz kalmış düşmüş, sonra doktorlar getirdi onu da. O zaten hep hastaydı. Damar tıkanıklığı var, sinir hastalığı var. Onun hastalığı çok kötü Allah iyi etsin? dedi.

'KORONAVİRÜSÜNÜ BİLMİYORUM'

Cevriye Güre, koronavirüs hastalığını bilmediğini belirterek, 'Benimki korona hastalığı değildir o yaşlılıktandır, ihtiyarlıktandır' demesi sağlıkçıları tebessüm ettirdi.

Öte yandan Cevriye Güre'nin eşi Bilal Güre'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KIRKLARELİ Koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki kadın alkışlar taburcu oldu

Koronavirüs, Güre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:34 Kaynak: DHA

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