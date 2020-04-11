KIRKLARELİ Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen hasta dans ederek taburcu oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel hastanede tedavi gören M.Y.(37), hastaneden 'penguen dansı' yaparak taburu oldu.

Lüleburgaz'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran M.Y.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınan M.Y., 5 günlük tedavisini ardından yapılan test sonucu negatif çıktı. Sağlığına kavuşan hasta, hastaneden taburcu edilen M.Y., doktor ünlü ve sağlık ekibiyle birlikte 'penguen dansı' yaparak hastaneden taburcu edildi.