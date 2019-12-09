Son Dakika Haberleri: Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Şen AA'nın

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şen, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şen, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Edirne'de çektiği "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Şen, böyle güzel çalışmaların Türkiye'nin zenginliklerini tanıttığını söyledi.

Seçkide birbirinden değerli fotoğrafların bulunduğunu belirten Şen, "Oyumu kullanırken çok zorlandım. Her fotoğrafın kendine özgü bir değeri ve hikayesi var. Haber, yaşam ve spor alanında 3 görsele oyumu kullandım. Hangi fotoğraf yılın fotoğrafı seçilecek çok merak ediyorum. Anadolu Ajansı yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Hüseyin Yıldız, Cihan Demirci, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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