Kırklareli, kültürel miraslarıyla 45. sırada - Son Dakika

Kırklareli, kültürel miras varlıklarıyla 81 il arasında 45. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte bir özel ile bir de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iki müze bulunuyor.

2019 yılında 14 bin 231 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze ve ören yerlerinde 7 bin 43 eser yer alıyor.

Söz konusu eserlerin yüzde 42,5'i arkeolojik materyal, yüzde 13,4'ü etnografik materyal, yüzde 43,4'ü sikke ve yüzde 0,6'sı mühür ve mühür baskısından oluşuyor.

Kentte, 646 taşınmaz kültür varlığından 3'ü anıt ve abideler, 56 idari, 74 kültürel, 4 şehitlik, 35 askeri, 47 endüstriyel ve ticari, 65 dinsel, 74 mezarlık, 282 sivil mimarlık örnekleri ve 6 kalıntı yer alıyor.