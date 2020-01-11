Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika

Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı

1 saat önce

Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralıKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi tabanca ile yaralandı.

Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi tabanca ile yaralandı. Olayın ardından toplanan vatandaşlar, işletmeye taş ve sopalarla saldırıp, hasar verdi. Kabalık dağıtılırken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mekan sahipleri ile Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Arbede sırasında Volkan Düğücü ile olay yerine müdahaleye giden bir polis memuru tabancalardan çıkan kurşunla yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu sırada Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi'nde yaşayanlar, mahalleleri Volkan Düğücü ile polis memurunun yaralandığını öğrenince eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Olay üzerine ilçeye Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, olay yerine gelerek toplanan kalabalıkla konuştu ve mahallelerine dönmesini istedi. Kalabalık, ikna edilerek, evlerine gönderilirken, ilçede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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