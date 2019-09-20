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Kırklareli lüleburgaz'da yayaya araba çarpması kamerada

1 saat önce

Lüleburgaz'da yayaya araba çarpması kameradaKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari aracın çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli lüleburgaz'da yayaya araba çarpması kamerada, System.String[]

Lüleburgaz'da yayaya araba çarpması kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari aracın çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup yere düşerek yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, pazartesi günü Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Bir araç sürücüsünün yayaya yol verdiği sırada yandaki şeritten hızla gelen hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup yere düşerek yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Araç sürücü de polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar, bu yol üzerinde sık sık kazanın meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Kırklareli, Lüleburgaz, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:21 Kaynak: DHA
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