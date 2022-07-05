KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (6) - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (6)

05.07.2022 16:26

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, Lüleburgaz ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 25 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.???????

Kırklareli Valisi Birol Ekici de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Ekici, AA muhabirine, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini, biri çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Vali Ekici, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti.

Yaralılar kaza anını anlattı

Yaralılardan Nedret Erol, iş görüşmesi için Edirne'den yola çıktığını anlattı.

Edirne çıkışında otobüsün bir kez sallandığını belirten Erol, "Babaeski çıkışında aynı hareketi yaptı. Emniyet kemerini taktım. Lüleburgaz girişinde de uçtuk. Muhtemelen şoför uyudu. Arabanın içinde bir düzensizlik vardı. ya yeni seferden gelmişti, düzensizlik vardı." dedi.

Yaralılardan işitme engelli Esra Okuyucu, işaret diliyle annesi aracılığıyla, "Çocukları arkada koltuğa yatırmıştım. Kendim ön taraftaydım. O anda araba takla atmaya başladı. Araba devrilince camların arasında kaldım. Çocukları diğer yolcular camlardan çıkardı." ifadelerini kullandı.

Yaralılardan Görkem Göçmen ise kazanın oluş şeklini tam hatırlamadığını anlatarak, "Uyuyordum. Son anda otobüsün refüje girdiğini gördüm. Ondan sonra da otobüs yan yattı. Sonra çoluk çocuk çıktık otobüsten." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da yaralıları ziyaret etti.

Öte yandan kaza yapan otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada Sebahattin İğdi (44), Özcan Bayraktaroğlu (45), Ceyhun Erol (22), Caner Üste (17) ile Berat Çiftçi (5) olay yerinde, sürücü Güner (58) tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralıların bölgedeki hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan da Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kırbıyık ile Gürkan, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (6) - Son Dakika

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