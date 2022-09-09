Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

09.09.2022 13:06
Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 29 mayıs tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden N.Ü, telefonla aranarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce çeşitli bahanelerle 410 bin lira dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucu İstanbul'da yakalanan şüpheli H.A, Ş.Y.E, D.A, S.M.K ve L.A. işlemleri için Babaeski Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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