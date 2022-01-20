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3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı

20.01.2022 14:34

3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıldığı iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.

3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıldığı iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri çalışma başlattı. 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu 13 kadın ise gözetim altına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada tabanca fişeği, bıçak, bilezik, kadınların elde ettiği gelirlerin yazıldığı not defteri, 13 cinsel içerikli obje, 40 gram uyuşturucu, kadınlara ait pasaportlar ve 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı
3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı
3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı
3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı
3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ilde eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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