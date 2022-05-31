Kırklareli merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, C.B, M.B, G.T. ve Ö.A, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, C.B, M.B. ve Ö.A. tutuklandı. G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün kentte yaşayan O.K'nin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 364 bin lira dolandırıldığı yönündeki başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

Şüpheliler, Asayiş Şubesi ekiplerince Kırklareli, İstanbul, Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.