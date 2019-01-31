Son Dakika Haberleri: Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişileri tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]