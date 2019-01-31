Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişileri tespit etti.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

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