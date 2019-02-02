Son Dakika Haberleri: Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Kırklareli ve İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.B, A.K, N.E, M.O, B.G, T.T, S.D. ve M.U, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli, tutuklandı.

Kırklareli ve İstanbul'da 31 Ocak'ta, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, şüpheli B.G'nin İstanbul'daki evinde yapılan aramalarda silah, şarjör, 9 fişek ile terör örgütleri DHKP-C, MLKP ve THKP/C'ye ait çok sayıda doküman ve fotoğraf ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: AA

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