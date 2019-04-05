Son Dakika Haberleri: Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

32 dakika önce

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 1'i kadın, 3 şüpheliyi tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.A, O.K. ve T.B.M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 cep telefonu, 10 sim kart ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:01 Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Kırklareli, Güncel
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