Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 1'i kadın, 3 şüpheliyi tespit etti.



Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.A, O.K. ve T.B.M. gözaltına alındı.



Şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 cep telefonu, 10 sim kart ele geçirildi.

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