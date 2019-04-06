Kırklareli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
56 dakika önce
Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli
ve İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.A, O.K ve T.B.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 1'i kadın, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 cep telefonu ile 10 SIM kart ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: AA
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