Son Dakika Haberleri: Kırklareli Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Kırklareli Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Karağaç köyünde G.D'ye ait ağıldan dört gün önce 66 küçükbaş hayvan çalınması üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler kamyon ve 3 otomobil ile ağıla gelerek hayvanları çaldığı iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.Ö, A.Ö, B.K, M.K, T.B. ve O.A. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden T.B ile O.A tutuklanırken, 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 42 küçükbaş hayvan ise G.D'ye teslim edildi.

Olayla ilgili bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Jandarma, Kırklareli, Güncel
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