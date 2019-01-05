Kırklareli Merkezli Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Kırklareli
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz
ilçesinin Karağaç köyünde G.D'ye ait ağıldan dört gün önce 66 küçükbaş hayvan çalınması üzerine Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler kamyon ve 3 otomobil ile ağıla gelerek hayvanları çaldığı iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti.
Kırklareli, İstanbul
ve Tekirdağ
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.Ö, A.Ö, B.K, M.K, T.B. ve O.A. gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden T.B ile O.A tutuklanırken, 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 42 küçükbaş hayvan ise G.D'ye teslim edildi.
Olayla ilgili bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.