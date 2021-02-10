Kırklareli meşe balı coğrafi işaret aldı - Son Dakika

Kırklareli meşe balı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, TRAKYAKA koordinasyonunda Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan balın coğrafi işaret aldığını belirtti.

Kırklareli meşe balının bu süreçle değerinin artacağına inandığını, pazar sıkıntısı çekmeyeceğini anlatan Şahin, "Trakya'da coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Coğrafi tescil alan Kırklareli meşe balı ile Trakya'nın tescillenen ürün sayısı 16'ya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Şahin, meşe balının koyu renkli, tadı pekmezi andıran, kolay kristalize olmayan, nem oranı düşük, boğazı yakmayan ve antioksidan kapasitesi yüksek bir bal olduğuna dikkati çekti.