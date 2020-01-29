Kırklareli meşe balı İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli meşe balı İstanbul'da tanıtıldı

6 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret başvurusu yapılan Kırklareli meşe balı, İstanbul'da tanıtıldı.

Kırklareli meşe balı İstanbul'da tanıtıldı, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret başvurusu yapılan Kırklareli meşe balı, İstanbul'da tanıtıldı.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Kırklareli bal ve arıcılık ürünleri firmalarının "9. Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali"ne katıldığı belirtildi.

Festivalin Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı festivalde sektörün önde gelen temsilcileri, üreticiler, tüketiciler, bürokratlar ve akademisyenler bir araya geldi. Coğrafi işaret başvurusu tamamlanan Kırklareli meşe balının tanıtılması amacıyla festivale Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kırklareli'den Balkan Bal Evi ve Akbal Arıcılık firmaları katılım sağladı. 9 ülkeden de firmaların katıldığı festivale 124 firma katıldı. 5 yabancı ülkeden katılan alanında uzman kişiler tarafından seminer verildi. Türkiye'nin her yerinden arıcıların ve 13 ülkeden ziyaretçilerinin katıldığı festivalde ziyaretçilerin Kırklareli meşe balına ilgisi yoğun oldu."

Trakya Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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