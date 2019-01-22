Kırklareli Meşe Balı" Markalaşma Yolunda

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA) "Kırklareli meşe balı"nın markalaşması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" almak için başvuruda bulunulacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA) "Kırklareli meşe balı"nın markalaşması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" almak için başvuruda bulunulacak.



Kırklareli meşe balı projesinin anlatıldığı etkinlikte TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ürün için Coğrafi İşaret Tescil Belgesinin çok önemli olduğunu söyledi.



Bal üretiminde de Kırklareli'nin önemine değinen Şahin, Kırklareli meşe balını tanıtmak istediklerini ifade etti.



Bu tür çalışmaları önemsediklerini anlatan Şahin, "Kırklareli meşe balını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi de bu anlamda çok önemli. Biz bu çalışmalarımızı yaparken arıcılarımızın da heyecanını gözlemliyor ve biz de mutlu oluyoruz. Arıcılarımız bu çalışmaları sahiplenmezse başarılı da olamayız. Bu çalışmalarla hem kentimizi tanıtacağız hem de ekonomiye katma değer sağlamış olacağız. Markalaşırsak bir çok ilinde önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.



Markalaşmanın ardından fiyat politikasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, vatandaşlara uygun fiyata kaliteli bal temin edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel ise çalışmaları heyecanla yürüttüklerini bildirdi.



"Meşe balı çok değerli"



Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı da meşe balının çok değerli olduğunu belirtti.



2012 yılından bu yana meşe balı üzerine çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kolaylı, "Meşe balı Türkiye'yi dünyada tanıtacak. Meşe balı çok değerli. Arı ürünleri 10 bin yıl önce keşfedilmiş. Bal aslında insanlıkla var olmuş. Balın şifalarını saymakla bitiremeyiz. Hele hele meşe balı ayrı bir şifa kaynağıdır. Bu nedenle meşe balına önem veriyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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