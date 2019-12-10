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Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Kalkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Kalkan AA'nın

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kalkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Kalkan, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy kullandı.


Kalkan, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Hüseyin Kalkan, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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