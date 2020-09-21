Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Kalkan: "Okula katılım ilk gün yüzde 99" - Son Dakika

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi kapsamında kentte ilk gün katılımın yüzde 99 oranında olduğunu bildirdi.

Kalkan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alınarak okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitiminin başladığını söyledi.

İlk günde katılımın yüksek olduğunu ifade eden Kalkan, okul öncesi 3 bin 442, ilkokul 1'inci sınıflara ise 4 bin 53 öğrencinin kaydının yapıldığını kaydetti.

Okullarda sınıfların 15 kişilik olarak hazırlandığını dile getiren Kalkan, "Okula katılım ilk gün yüzde 99. Velilerimiz gerçekten çok duyarlılar. Okullarımızda da tüm tedbirleri almış durumdayız. İlk günü sorunsuz bir şekilde sonlandırdık. Okula katılımın ilerleyen günlerde de iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin okul binalarına el dezenfektanları yapılarak ve gerekli bilgilendirmelerin ardından alındığını bildiren Kalkan, aynı hassasiyetin derslerde de gösterildiğine dikkat çekti.