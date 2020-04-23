KIRKLARELİ Minik kızlar, 23 Nisan için şiir yazdı - Son Dakika

Minik kızlar, 23 Nisan için şiir yazdı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Türkmen ailesinin kızları Ece Naz Türkmen(9) ile Duru Türkmen(7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Bu gün 23 Nisan' adlı şiir yazdılar.

Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde yaşayan Gökhan ve Burcu Türkmen çiftinin kızları Ece ve Duru Türkmen, okul öğretmenlerinin verdiği 'Kendi 23 Nisan Şiirini Kendin Yaz' etkinliği kapsamında şiir yazmaya başladılar. Anne ve baba, kızlarının yazmayı bitirdikleri şiiri yine kızlarına seslendirerek video çektiler. Çektikleri videoyu anne ve baba sosyal medya hesabında paylaşınca büyük bir beğeni alarak çeşitli sosyal medya hesaplarından ve Lüleburgaz Belediyesi etkinlik sayfasında da paylaşıldı.

Minik kızların yazdığı şiir ise şu şekilde;

Bugün 23 Nisan, sakın üzülme bugün

Yine gelecek mutlu gün

Ata'mızdan armağan bugün 23 Nisan

Geçmişte yoktu bugün, 100 yıl önce geldi bu güzel gün

Atamızdan armağan bugün 23 Nisan

Evde kal geçecek bu kötü gün

Bayrağını al balkona çık bugün

Yine gelecek mutlu gün

El ele okulumuzda kutlayacağız bir gün

100 yıl önce ilan edildi, tüm çocuklara verildi

Çocuk yılı oldu bu sene

Sende eğlenip neşelensene, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun her sene.