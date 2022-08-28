Öğrencilerin kurslarda hem Kur'an öğrendiğini hem de yaz dönemlerinde vakitlerini iyi geçirdiklerini ifade eden Eviş, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika

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