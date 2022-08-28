Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları sona erdi

28.08.2022 12:06
Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları sona erdi

Kırklareli Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Kırklareli Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Bademlik kız Kur'an kursunda Kur'an'a geçiş ve kapanış programı düzenlendi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında, yaz Kur'an kurslarının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Öğrencilerin kurslarda hem Kur'an öğrendiğini hem de yaz dönemlerinde vakitlerini iyi geçirdiklerini ifade eden Eviş, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Eviş, daha sonra öğrencilere katılım belgesi verdi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika

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