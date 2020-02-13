Kırklareli Müftüsü Demirtaş, 3 yıllık hizmetlerin değerlendirmesini yaptı - Son Dakika

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yatırım ve hizmetler hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi.

Demirtaş, Sungurbey Eğitim Merkezindeki toplantıda, 3 yılda birçok yatırım gerçekleştirerek hizmet kalitesini arttırdıklarını söyledi.

İl genelinde 430 personel ve 305 cami görevlisinin hizmet verdiğini ifade eden Demirtaş, 300 caminin de ibadete açık olduğunu belirtti.

Lüleburgaz, Vize, Pehlivanköy ve Demirköy'e yeni ilçe müftülüğü binalarının yapıldığını aktaran Demirtaş, İl Müftülüğü ve Babaeski Müftülüğünün de kapsamlı tadilattan geçirildiğini kaydetti.

Kentte her yıl bir caminin hizmete açıldığını anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"İğneada Limantepe Şehitler Camisi ve kent merkezindeki Ulu Cami inşaatı devam ediyor. Yine bu yıl içinde inşaatına başlamak istediğimiz İğneada Merkez Camisi var. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı ile Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yatılı Kur'an kursları ve öğrenci yurtları da hizmete geçirdik. Kıvamlı din, insan, toplum ve kıvamlı hizmet teması ile görevimizi icra ediyoruz. 3 yıl içinde de birçok gezi düzenleyerek faaliyetlerde bulundu. İnşallah bu minvalde çalışmalarımız sürecek."

Demirtaş, 2018 yılında 64, 2019 yılında ise 81 çiftin nikahını kıydıklarını bildirdi.

Toplantıya, İl Vaizi Nuh Yılmaz, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Vaizi Mukaddes Güney, Lüleburgaz Müftüsü Hüseyin Uysal, Babaeski Müftüsü Abdurrahman Koç, Pehlivanköy Müftüsü Faruk Uslu, Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, Vize Müftüsü İbrahim Hamarat ile şube müdürleri katıldı.