Kırklareli Müzesi'ne ziyaretler
31 dakika önce
Kırklareli Müzesi'ni 7 ayda 8 bin 158 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: AA
Müzesi'ni 7 ayda 8 bin 158 yerli ve yabancı turist
ziyaret etti.
Kırklareli Müze Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ocak-temmuz aylarında 6 bin 318'i yerli olmak üzere 8 bin 158 kişi müzeye ziyaret gerçekleştirdi.
En çok mayıs ayında turistin gezdiği müzenin ziyaretçi sayısının, bir önceki yıla göre arttığı belirtildi.
Müzeyi ocak, şubat ve mart aylarında yabancı turist ziyaret etmedi.
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