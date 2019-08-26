Kırklareli Müzesi'nin göz bebeği "ana tanrıça" heykelciği

Kırklareli'ndeki Aşağıpınar arkeolojik kazılarında 2011 yılında bulunan ve Avrupa Arkeologlar Birliği Kongresi'nin logosu olarak kullanılan ana tanrıça heykelciği, Kırklareli Müzesi'nde sergilenenler arasında en dikkati çeken eser olarak öne çıkıyor.

Kırklareli Müze Müdürü Şehmuz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana tanrıça heykelciğinin 2013 yılından bu yana müzede sergilendiğini söyledi.

Heykelciğin sergilenmesinin ardından müzeye gelen yabancı ziyaretçi sayısında artış gözlemlendiğini aktaran Tekin, bu eserin bilim dünyası açısından önemli olduğunu vurguladı.

Aşağıpınar'daki kazıların önemine dikkati çeken Tekin, "Aşağıpınar kazı çalışmalarındaki bulgular gerçekten dünya bilimi açısından önemli bir yere sahip. Bunların başında ise ana tanrıça heykelciği var. 2013 yılından bu yana müzemizde sergilenen eserler arasında en çok ilgi, ana tanrıça heykelciğine gösterilmektedir." diye konuştu.

Müzedeki eserlerin yarısı Aşağıpınar'dan

Tekin, müzede sergilenen 8 bini aşkın eserin yarısının Aşağıpınar kazılarından elde edilenlerden oluştuğunu anlattı.

Müzeyi ziyaret eden Uygar Karakoç da ilgisini en çok ana tanrıça heykelciğinin çektiğini dile getirdi.

Kazı çalışmalarından elde edilen eserlere ayrı bir ilgi duyduğunu ifade eden Karakoç, eserin bulunmasında ve sergilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında 28 yıldır devam eden kazı çalışmalarının 20'nci yılında bulunan ana tanrıça heykelciği, arkeoloji dünyasında heyecanla karşılanmıştı.

Milattan önce 6 bin yılına ait olduğunu tespit edilen heykelciğin Anadolu kültürleri ile Avrupa kültürleri arasında köprü vazifesi gördüğü değerlendirilmişti.