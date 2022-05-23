Kırklareli Müzesinde "Geçmiş Gelecek İçindir" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Kırklareli Müzesinde "Geçmiş Gelecek İçindir" resim sergisi açıldı

23.05.2022 09:09
Kırklareli Müzesinde "Geçmiş Gelecek İçindir" resim sergisi açıldı

Kırklareli'nde Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında "Geçmiş Gelecek İçindir" adlı resim sergisi açıldı.

Kırklareli'nde Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında "Geçmiş Gelecek İçindir" adlı resim sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Derya Avcı Dağlıoğlu ve Zerrin Şentürk koordinasyonunda Kırklareli Müzesindeki bazı eserleri rölyefe resmetti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan resimler hafta kapsamında müzede sergilenecek.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, müzede yaptığı konuşmada Müzeler Haftası'nın etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan serginin çok değerli olduğunu ifade eden Şen, tüm vatandaşları müzeye davet etti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Avcı Dağlıoğlu ise öğrencilerin yaşadıkları kültürü daha iyi anlamaları ve tanımaları için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Şen ile Okul Müdürü Kemal Çağlar serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından öğrenciler tarafından müzenin bahçesinde müzik dinletisi sunuldu.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Müzesinde 'Geçmiş Gelecek İçindir' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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