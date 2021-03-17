Kırklareli'nde 1 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli Demirtaş Mahallesi'nde korona virüsü tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Karantinada tedbirlere uymayanlara apartman sakinleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. - KIRKLARELİ