Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

17.12.2020 19:44

Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu Kırklareli merkeze bağlı Eriklice köyünde yaşayan bir kişi, kendine ait hayvan ağılında tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli merkeze bağlı Eriklice köyünde yaşayan bir kişi, kendine ait hayvan ağılında tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay Kırklareli merkeze bağlı Eriklice köyü Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Yusuf Küllü'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Çınarlı mevkiinde ağlında hareketsiz halde olarak buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Küllü'nün tabancayla karnından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Küllü'nün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu
Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu
Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu
Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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